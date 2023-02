Guardiola confirma notícia Record que Porro era um alvo do Man. City: «Ele estava na lista mas...»

A transferência de Porro do Sporting para o Tottenham foi um dos grandes negócios do futebol europeu na janela de transferências do inverno, mas o destino do ala podia ter sido bem diferente, dado que também estava na lista de alvos do Manchester City,em exclusivo esta sexta-feira.Pep Guardiola assumiu que o nome do espanhol "estava na lista", mas depois de ter emprestado João Cancelo ao Bayern Munique decidiu não avançar, até porque o ex-leão "já tinha decidido ir para o Tottenham". "Conheço-o, ele é perfeito para jogar com 5 [jogadores] atrás. Na ultima época sofremos quando jogámos contra o Sporting. Este ano, na fase de grupos [da Liga dos Campeões], o Tottenham jogou contra eles. Vi os dois jogos, o Porro jogou muito bem. É uma boa contratação para o Tottenham", sublinhou o treinador espanhol, na antevisão ao confronto... com o Tottenham, que já terá Porro à disposição."Se o pensámos trazer de volta? Ele estava na lista, mas tínhamos de pagar a cláusula de recompra... E ele já tinha decidido ir para o Tottenham", reforçou. Recorde-se que Porro pertenceu aos quadros dos citizens entre 2019 e 2022, até que o Sporting pagou os 8,5 milhões de euros da opção de compra no empréstimo acordado com os ingleses. Nessa altura, o City garantiu uma cláusula de recompra de 20 milhões de libras - cerca de 23 milhões de euros - mas, como Guardiola admitiu, o clube acabou por não fazer uso dela.