Guardiola elogia Sporting: «Estou realmente impressionado com eles»

O Manchester City visita o Sporting no dia 15, terça-feira, para a primeira mãos dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões: tem, antes, dois embates para a Premier League, uma receção ao Brentford, esta quarta-feira, e a visita ao terreno do Norwich, sábado. Pep Guardiola, espanhol que dirige os citizens, concentra-se na liga inglesa, mas já deixou um pequeno - grande - elogio ao campeão português, meio perdido nas declarações que proferiu ontem, no lançamento da jornada."A Liga dos Campeões vem aí, a Taça de Inglaterra também... Temos muito compromissos e é preciso que nos preparemos muito bem. Sobre o Sporting, estou realmente impressionado com eles, e na Premier League vimos em Southampton [último empate, a um golo, do City] que cada jogo é difícil", atirou o treinador, de 51 anos.A segunda mão dos 'oitavos' da prova milionária disputa-se a 9 de março, em Manchester.