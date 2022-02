Guardiola sobre Porro: «Conheço-o bem mas temos 250 emprestados e não consigo falar com todos...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cedido pelo Manchester City ao Sporting por duas temporadas, mas sem nunca ter colocado um pé em Inglaterra - conheça toda a história aqui - Porro mereceu um breve comentário de Pep Guardiola, técnico dos citizens, no lançamento dos oitavos-de-final da Champions."Conheço-o bem, mas temos 250 jogadores emprestados e não posso falar com 250 jogadores… Não tenho tempo. Mas estou contente que as coisas lhe estejam a correr bem", atirou.