Guerra, futebol e paz: todos os momentos de um encontro especial

O Sporting bateu (2-1) o Dínamo Kiev nos quartos-de-final da Youth League - recorde aqui todas as incidências -, num jogo que veio da guerra, teve o que mais gostamos, o futebol, e que acabou como todos queriam, com paz e fair-play.Logo a abrir, os jogadores dos leões ofereceram uma camisola especial aos futebolistas ucranianos, que entraram com a bandeira do seu país às costas. Seguiu-se um minuto de silêncio do estádio do Rapid, em Bucareste, pelas vítimas do conflito infligido pela Rússia, antes do apito incial.Foram 90 minutos de futebol bonito, aguerrido e justo; a fechar, sorrisos, com os futebolistas dos leões a tirarem fotografias com os adversários... perdão, com os seus companheiros de profissão. Veja as imagens anexas a esta peça e confira o ambiente bonito que se viveu na Roménia. Venceu a 'redondinha'.