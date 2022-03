Guia para as eleições no Sporting

O Sporting vai a votos no sábado (5 de março). Frederico Varandas (lista A), Ricardo Oliveira (lista B) e Nuno Sousa (lista C) são os candidatos que se apresentam a sufrágio, numa altura em que o clube vive, no futebol, a sua melhor fase dos últimos 20 anos. Varandas tentará a reeleição, depois de em setembro de 2018 ter sido o escolhido para liderar o emblema leonino na sequência de um dos seus momentos mais conturbados.



Depois de uma campanha eleitoral morna e com um único debate, a três, na Sporting TV, a palavra está agora do lado dos associados do Sporting, que irão escolher os órgãos sociais para o quadriénio 2022-2026 no sábado, das 9:00 às 20:00, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Conheça todas as listas, as propostas e os locais de voto, num guia indispensável para os sócios e adeptos sportinguistas.