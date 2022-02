Guilherme Pires assina contrato profissional com o Sporting aos 16 anos

Guilherme Pires assinou o primeiro contrato profissional da carreira, com o Sporting, aos 16 anos. O guarda-redes que equipa de leão ao peito há sete anos notou a relevância do momento."É uma sensação inexplicável, represento este grande clube desde os meus nove anos de idade. Esta já é a minha oitava época no Sporting Clube de Portugal e vou continuar a trabalhar diariamente, dar o meu melhor para continuar a representar este grande clube que é o Sporting", vincou em declarações à televisão do clube.Pires tem oscilado entre as equipas de juniores e juvenis. "É bom para mim competir em vários patamares, vários escalões. Vou continuar a trabalhar para dar o meu melhor nos treinos e nos jogos. E independentemente do escalão onde estiver no momento, estou a representar o Sporting", adiantou o jovem jogador.