Gyökeres a um passo do Sporting Após mais de um mês de braço de ferro, avançado está muito perto de ser reforço: SAD promete chegar aos 20 M€ com metas e o futebolista faz as malas... para Lisboa!





• Foto: Action Images