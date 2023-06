Gyökeres abre a porta de saída: «Espero que pensem no que quero e não em quem paga mais»

O interesse do Sporting em Viktor Gyökeres promete continuar a dar que falar nos próximos dias e, desta feita, foi mesmo o próprio jogador a abordar o interesse crescente no seu passe. Na chegada à concentração da seleção sueca, formação pela qual irá enfrentar Nova Zelândia (particular na próxima sexta-feira) e Áustria (dia 20, na qualificação para o Euro'2024), o avançado de 25 anos abordou a sua situação no Coventry, ao ponto de abrir a porta à saída do emblema da 2ª divisão inglesa.Recorde-se que o Coventry pede um valor na ordem dos 23 milhões de euros de forma a negociar o seu artilheiro, sendo que o Sporting pretende investir bem para garantir a contratação de Gyökeres, mas o emblema de Alvalade não está sozinho na corrida, já que também outros clubes da Premier League, entre eles Wolves e Everton estão de olho no ponta-de-lança. Ainda assim, Gyökeres foi claro na chegada à concentração da seleção sueca, isto quando questionado sobre o interesse vindo de Alvalade."Sei que há vários clubes interessados. Acho que Coventry quer encaixar a quantia que deseja. Espero que eles possam pensar no que eu quero e no que sinto e não apenas em quem paga mais", deixou claro o avançado de 25 anos, em declarações aos meios escandinavos, admitindo que não tem tantas informações sobre as sondagens tendo em vista a sua contratação."Não sei exatamente sobre essa parte, mas já conversámos um pouco sobre isso. Eu poderia ter ido para fora no último mercado de inverno, mas escolhi ficar no Coventry e senti que eles queriam manter-me durante toda a temporada. Espero que possamos cooperar agora que a época terminou", sublinhou Gyökeres, revelando que considera elevada a cifra pedida pelo Coventry nas negociações: "Podem perguntar aos clubes se eles acham que o valor é muito alto. Cabe a eles. Só tenho mais um ano de contrato, mas tendo isso em conta, é bastante..."Recorde-se que, tal como o nosso jornal noticiou, o interesse e projeto desportivo do Sporting são fatores que têm aliciado o próprio jogador, que também espera dar um salto para outro nível e até alinhar em competições europeias. Para já, o emblema de Alvalade continua em conversações com o Coventry de forma a tentar garantir o avançado sueco, grande alvo dos leões para a frente de ataque.