Há 75 anos a ouvir Violinos

Assinalam-se hoje 75 anos desde o primeiro jogo dos Cinco Violinos, linha ofensiva composta por Jesus Correia, Vasques, Peyroteo, Travaços e Albano, eternizada pelo então jornalista, mais tarde selecionador, Tavares da Silva. A época de concertos, com sinfonias intermináveis de golos e assistências, começou a 24 de novembro de 1946, no 9-5 em casa do Famalicão (na 1.ª jornada do Campeonato Nacional). Peyroteo apontou... 5 golos, Vasques marcou 2, Travaços e Vasques fizeram 1 cada.