Hargreaves quer Edwards na seleção inglesa: «Havia muitos internacionais e ele foi o melhor em campo»

Owen Hargreaves está rendido a Marcus Edwards. O antigo médio e ex-internacional inglês garante que o extremo do Sporting demonstrou nível suficiente para se estrear na equipa de Gareth Southgate."Há sempre espaço para um jogador assim na seleção. Como ele pode não estar na lista de selecionáveis a jogar assim... Havia muitos internacionais e ele foi o melhor em campo. O que precisas como jogador é isso, uma oportunidade. Ele pode jogar em diferentes posições", garantiu o ex-Manchester United e Bayern Munique nos comentários à BT Sport.Marcus Edwards formou-se no Tottenham e é internacional jovem pela seleção dos três leões, sendo ainda selecionável pelo Chipre, de onde a mãe é oriunda.Peter Crouch, ex-avançado inglês, também não poupou nos elogios ao ex-V. Guimarães. "Tanta técnica e habilidade individual, simplesmente não acertou na finalização, mas foi um momento incrível", frisou sobre Edwards, recordando o slalom do extremo rumo à baliza.