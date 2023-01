Hector Bellerín é hipótese no Sporting para suceder a Porro

Hector Bellerín é um dos nomes que o Sporting tem em cima da mesa para suceder a Pedro Porro. A informação foi avançada pelo The Athletic e já confirmada por Record. Ainda não há uma decisão mas o nosso jornal sabe que o jogador do Barcelona é uma das hipóteses que os leões ponderam caso se concretize a saída de Porro para o Tottenham.Hector Bellerín está entre os laterais avaliados pelos leões mas Record pode adiantar que ainda não houve contactos com o Barcelona.O Sporting já fez, como noticiámos, contactos concretos com o Heerenveen pelo jovem Milan van Ewijk, defesa que contabiliza quatro internacionalizações ao serviço dos sub-21 da Holanda.O ala de 22 anos – igualmente seguido pelo Lyon – já admitiu a possibilidade da saída e o clube holandês necessita de fazer um encaixe financeiro, estando por isso disposto a vendê-lo por 5 a 7 milhões de euros.Sporting e Tottenham continuam a ultimar o acordo de transferência de Porro que, condicionado pela final da Allianz Cup, deverá ser fechado apenas depois do jogo com o FC Porto marcado para este sábado às 19h45.Nas últimas horas, segundo Record apurou, os leões apresentaram novas exigências que têm prolongado as conversas, ainda que, como noticiámos, o principal obstáculo tenha ficado ultrapassado quando os ingleses aceitaram pagar os 45 milhões de euros da cláusula de rescisão.