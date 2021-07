Herrera e Kakuta fora dos planos do Sporting

Yangel Herrera e Gaël Kakuta não estão nos planos do Sporting para a próxima época, sabe Record. O primeiro é um médio venezuelano, de 23 anos, que joga no Granada por empréstimo do Manchester City e está cotado atualmente em 20 milhões de euros. O segundo é um atacante franco-congolês, de 29 anos, que representa o Lens.