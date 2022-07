Hevertton Santos, lateral direito do Sporting, vai rumar em definitivo ao Estrela da Amadora num contrato válido por duas temporadas, apurouO brasileiro de 21 anos, que chegou a integrar o estágio de pré-temporada dos leões no Algarve e foi utilizado por Rúben Amorim no empate frente ao Villarreal (1-1), vai deixar o clube de Alvalade, que integra desde a formação.Sporting e Estrela da Amadora acordaram dividir os direitos de uma futura venda de Hevertton Santos, pelo que cada clube terá direito a 50 por cento do valor.