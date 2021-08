Hevertton Santos: «Vamos ser muito competitivos»

A equipa B do Sporting estreia-se na Liga 3 a 15 de agosto, frente ao Real, e o defesa Hevverton Santos mostra-se otimista em relação à nova temporada. "A equipa está muito empenhada em fazer as coisas bem e isso é o mais importante. Ao longo das últimas semanas temos assimilado muito bem as ideias da equipa técnica e do clube e temo-las posto em prática. Este caminho dará frutos", afirmou o jogador, à Sporting TV, onde se revelou confiante com o potencial da equipa: "Vamos ser muito competitivos. Temos juventude com muita qualidade e capacidade de trabalho que, certamente, vai dar bom resultado. Podem esperar de todos nós muito trabalho e vontade em servir sempre os objetivos do Sporting".