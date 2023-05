Hoffenheim não aciona cláusula de Eduardo Quaresma

O empréstimo de Eduardo Quaresma ao Hoffenheim não correu bem ao central que, desde o início da época, contabilizou um total de 85 minutos distribuídos em 4 jogos oficiais. Mediante estes números foi sem surpresa que o diretor desportivo do clube alemão, Alexander Rosen, anunciou que não vai acionar a cláusula de opção para assegurar a compra do passe do jovem jogador do Sporting"O Eduardo e o Justin são jogadores talentodos, com grande carácter, que mostraram várias vezes o seu pontencial. No entanto, nós achamos que os jogadores devem ser utilizados regularmente nesta fase das suas carreiras para poderem evoluir, e isso não podemos garantir que aconteça no Hoffenheim", anunciou o dirigente referindo-se também a Justin Che, um jogador cedido pelo FC Dallas que vai assim voltar aos Estados Unidos.Desta forma, o defesa regressa assim a Alvalade no final da época, clube ao qual está vinculado até 2025.