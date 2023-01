Holandeses garantem que o Sporting está atento ao avançado Carsten Tengstedt

Carsten Tengstedt é um jogador que o Sporting segue com atenção, segundo adianta o portal 'Voetbalnieuws'. Os leões serão apenas um de vários emblemas no encalce do jogador do Rosenborg que se destacou na última temporada, com 14 golos apontados.O avançado dinamarquês, de 22 anos, tem outros concorrentes de peso, como os belgas do Anderlecht, aquele que se afigurará como o mais bem colocado em contratar o dianteiro formado no Midtjylland.Os escoceses do Celtic e Rangers, assim como equipas holandesas, italianas e norte-americanas também estarão interessadas em Carsten Tengstedt.