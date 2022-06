Homenagem marcada ao 'Senhor Formação'

Aurélio Pereira, figura incontornável da história do Sporting que merece a alcunha de 'Senhor Formação' pelo trabalho realizado ao longo dos anos na Academia do clube, irá ser homenageado este sábado pelo contributo dado ao emblema de Alvalade. A Comissão de Veteranos do Sporting decidiu prestar-lhe um tributo digno, num evento que decorrerá no Estádio Municipal José Martins Vieira, na Cova da Piedade.O evento tem início às 16h30 com jogos das escolinhas que vão juntar 120 crianças, seguidos da homenagem a Aurélio Pereira (18h00) e a outros dois sportinguistas, Joaquim Carvalho e Vítor Hugo, título póstumo. Além disso, terá lugar uma partida entre 'lendas do Sporting', às 18h15, com nomes como Oceano, Dani, Venâncio, Morato, Litos, Carlos Xavier, Beto ou Marco Caneira.De resto, a iniciativa apresenta igualmente um cariz solidário, com a organização a solicitar a entrega de alimentos não perecíveis que serão depois entregues ao povo ucraniano, enquanto os bilhetes – cujo valor reverte a favor da ajuda de crianças ucranianas em Portugal - têm um custo de 5€ por unidade.