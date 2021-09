Hugo Viana castigado e Rúben Amorim prescrito

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol rejeitou o recurso do Sporting relativo ao castigo aplicado ao seu diretor desportivo, Hugo Viana, no final do jogo Sporting-Famalicão (1-1) disputado a 11 de abril de 2021.





O dirigente leonino, recorde-se, foi suspenso por 15 dias e multado em 2.295 euros, uma penalização entretanto confirmada. Na base do castigo estiveram declarações de Hugo Viana dirigidas à equipa de arbitragem. "Vocês são uma vergonha, tenham vergonha na cara. Diz-me porque expulsaste o treinador. Queres expulsar-me, expulsa-me", terá dito Viana.Já Rúben Amorim viu ontem arquivado um processo disciplinar aberto na época passada mas relativo também ao tempo como técnico do Sp. Braga, por alegada falta de habilitações (enquadrada como eventual inobservância de outros deveres). O Conselho de Disciplina determinou o arquivamento do processo por prescrição dos factos. Amorim já está inscrito com o 4.º nível do curso de treinador.