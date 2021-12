Hugo Viana e o duelo com o City: «Estamos satisfeitos com esta oportunidade»

O sorteio dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões ditou que o Sporting irá enfrentar o Manchester City e, apesar de não esconder o favoritismo do emblema inglês, Hugo Viana acredita que a equipa de Rúben Amorim irá dar uma resposta à altura. Numa primeira análise ao sorteio realizado em Nyon, o diretor-desportivo dos verde e brancos não atirou a toalha ao chão."Será um jogo complicado, como seria para todas as equipas, independentemente do adversário que calhasse nesta fase. Faltam adjetivos para qualificar o Manchester City... Lidera a Premier League, fez uma fase de grupos espetacular. Se não é a melhor, está entre as duas ou três equipas que praticam melhor futebol na Europa. Temo um excelente treinador e será um jogo extremamente competitivo. O favorito é o City, mas iremos competir. E, no final, é que se verá", garantiu à Sporting TV, lembrando os três portugueses que alinham nos citizens, Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo: "O City tem jogadores portugueses extremamente bons e que têm estado a um bom nível esta época!"De resto, Hugo Viana considera que esta é uma oportunidade única para ver como os jovens do Sporting competem diante de um tubarão do futebol europeu. "É para isso que estamos aqui e que fizemos tudo para passar a fase de grupos. Será mais um patamar para cimentar o projeto com jogadores jovens. Vão arrecadar experiência neste tipo de embates. Estamos satisfeitos com a oportunidade que teremos para defrontar uma equipa como o City", comentou.Para terminar, Hugo Viana fez uma comparação curiosa, apontando que o atual técnico do Sporting, Rúben Amorim, poderá chegar ao patamar em que se encontra Pep Guardiola. "O Pep é considerado um dos melhores treinadores do Mundo, se não o melhor. Pessoalmente, acredito que o Rúben irá chegar a esse patamar porque neste momento está entre os mais promissores da Europa. Por isso, será um bom duelo, de certeza", concluiu.