Hugo Viana garante Sporting a pensar 'jogo a jogo' e lembra: «São três finalistas de Champions...»

Hugo Viana foi taxativo sobre as expectativas do Sporting para o Grupo D da Liga dos Campeões, garantindo que o leão não fugirá daquilo que tem sido o seu discurso, pensando, sempre "jogo a jogo". Lembrou, porém, que todos os seus adversários são equipas com história, neste caso finalistas - vencedores e vencidos - da prova supracitada."O que acho do grupo? Não é tempo para pensar nisso. Temos de pensar, sim, jogo a jogo. Todos os grupos são difíceis e nós temos o Tottenham, o Marselha e o [Eintracht] Frankfurt, que já foram finalistas da Champions. Estamos contentes por competir contra eles. Depois, veremos", disse o diretor-desportivo dos leões à 'RMC', rádio francesa, de Monte Carlo.Numa rápida visita à história, recordamos que o Marselha venceu a Champions em 1992/93, contra o Milan (1-0), após ter sido derrotado anos antes (1990/91) nos penáltis (5-3) pelo Estrela Vermelha, após um nulo nos 120 minutos. O Tottenham é o finalista mais recente, que em 2018/19 claudicou perante o Liverpool, por 2-0. Resta o Eintracht Frankfurt, 'esmagado' em 1959/60 pelo Real Madrid, na então Taça dos Campeões Europeus, por 7-3.Continuando com Hugo Viana, e por estar a falar para um meio gaulês, focou o discurso no Marselha, garantindo que será um prazer para os verdes e brancos poderem disputar um jogo no mítico Vélodrome."Já joguei lá uma meia-final com o Marselha [pelo Newcastle, em 2003/04] e sei que a atmosfera para um jogador é muito boa. É difícil, mas muito bom jogar lá, pois [os adeptos] são muito bons a apoiar a sua equipa. Teremos o prazer de lá estar e vamos desfrutar, claro, desse momento", afiançou.