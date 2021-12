Hugo Viana: «Guardiola é um dos melhores do Mundo e Rúben Amorim irá chegar a esse patamar»

Hugo Viana comentou esta segunda-feira o resultado do sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que colocou o Manchester City no caminho do Sporting na próxima fase da prova milionária, depois de um primeiro sorteio em que a UEFA se viu 'obrigada' a anular por uma falha no sistema de um serviço externo.

Em declarações à Sporting TV, o diretor-desportivo dos leões perspetivou o duelo entre as duas equipas, falou sobre a qualidade de Pep Guardiola como treinador, colocando o catalão ao nível dos melhores do Mundo, sem deixar de elogiar Rúben Amorim, um técnico que considerar estar "entre os mais promissores da Europa."

"O Pep é considerado um dos melhores treinadores do Mundo, se não o melhor. Pessoalmente, acredito que o Rúben irá chegar a esse patamar porque neste momento está entre os mais promissores da Europa. Por isso, será um bom duelo, de certeza", concluiu.