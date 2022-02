Hugo Viana multado em 2.550 euros

O diretor-desportivo do Sporting, Hugo Viana, foi multado em 2.550€ pelo Conselho de Disciplina da FPF, na sequência de uma infração disciplinar ocorrida no dérbi com o Benfica, a 3 de dezembro de 2021. A sanção resultou da "inobservância de outros deveres". Então delegado ao jogo dos leões, Viana viu outro processo relacionado com a "violação dos deveres inscritos" ser arquivado pelo CD.