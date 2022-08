Hugo Viana multado em 306 euros por ver o jogo no túnel de acesso ao relvado em Braga

O Sp. Braga-Sporting (3-3) ficará para a história da Liga por um motivo quase raro e que deve ser valorizado: foi um jogo com muitos golos e… poucos casos. Tão poucos que a nota de maior destaque nos processos sumários anunciados esta tarde é o valor, e o motivo, das multas aplicadas pelo Conselho de Disciplina.Do lado do Sporting, o CD condenou o diretor-desportivo Hugo Viana a pagar 306 euros por ter assistido a parte do jogo no túnel de acesso ao relvado. Em causa está a inobservância de outros deveres prevista pelo regulamento. "O agente desportivo do clube visitante, Hugo Viana, permaneceu no túnel de acesso ao relvado nos últimos dez minutos do final de cada uma das partes, apesar de alertado pelos delegados da Liga para corrigir o seu posicionamento. O primeiro episódio foi também comunicado aos delegados da Liga, durante o intervalo do jogo, pelo sr. Acácio Valentim (diretor de operações do Sp. Braga)", transcreve o comunicado do Conselho de Disciplina, que cita o relatório do delegado da Liga.Os leões foram ainda multados por "comportamento incorreto do público", em 510 euros devido a um cântico insultuoso dirigido ao Sp. Braga, e em mais 3.570 euros pela deflagração de artefactos pirotécnicos.Tanto o Sporting (1.020 euros) como o Sp. Braga (867€) foram sancionados pelo atraso no reinício do jogo.Da parte dos arsenalistas há igualmente a registar multas por "comportamento incorreto do público": 607 euros por um cântico insultuoso para o árbitro Fábio Veríssimo e mais 3.469 euros por pirotecnia.