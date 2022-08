O diretor desportivo do Sporting, Hugo Viana, foi multado em 640 euros na sequência do jogo Sporting-Chaves. O dirigente foi detetado na zona técnica já no período de descontos sem braçadeira ou credencial e, como já é reincidente neste comportamento, viu a pena ser agravada."Foi-nos comunicado pelo delegado do clube visitado Vasco Luzes Fernandes em reunião preparatória que o delegado do clube visitado, Hugo Miguel Viana, referido na ficha de jogo, se iria ausentar para o camarote. Contudo, permaneceu na zona técnica no periodo de descontos de cada uma das partes sem ostentar credencial ou braçadeira", pode ler-se no Relatório do Delegado da LPFP.