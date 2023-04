Hugo Viana recorre para o TAD do castigo do túnel da Luz

Hugo Viana apresentou recurso no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) do castigo do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol,na sequência da confusão no túnel da Luz, após o Benfica-Sporting, em janeiro, na 16.ª jornada do campeonato.O pedido do diretor desportivo do Sporting deu entrada no passado dia 13 e tem como objeto o "acórdão proferido em 2023-04-04 pela Secção Profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, no âmbito do Processo Disciplinar n.º 53–2022/2023". Ora, foi precisamente nesse dia que o CD deu a conhecer o castigo do responsável do Sporting, com uma multa com "agravação pela reincidência".Em causa, recorde-se, está, segurança do Benfica, igualmente punido pelo CD, mas em 306 euros. A confusão entre os dois teve início no momento em que Rúben Amorim se preparava para responder às perguntas na flash interview, tendo sido percetível pela transmissão em direto da BTV que existia uma discussão.