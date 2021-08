Hugo Viana supenso por 15 dias

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol suspendeu o diretor desportivo do Sporting, Hugo Viana, por 15 dias na sequência de um processo disciplinar que lhe foi instaurado no final do Famalicão-Sporting (1-1), disputado no passado dia 11 de abril de 2021.





O dirigente leonino foi expulso no final do citado jogo pelo árbitro, Rui Costa, que foi interpelado já no túnel de acesso ao relvado. Recorde-se que o trabalho do juiz de campo neste jogo foi fortemente contestado pelos leões, que também viram o técnico Rúben Amorim ser expulso no final do jogo por palavras.