Hugo Viana suspenso por 8 dias

Hugo Viana foi suspenso por 8 dias e multado em 1020 euros na sequência da expulsão no Sporting-Portimonense (3-2). Segundo o mapa de castigos divulgado pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF, o diretor desportivo leonino "utilizou linguagem ofensiva, insultuosa e abusiva gritando agressivamente" com um dos árbitros assistentes. "Foda-se, não estás a ver o Coates a ser agarrado", foram as palavras utilizadas por Hugo Viana, de acordo com o relatório do árbitro António Nobre.Viana foi ainda condenado a pagar outra multa, esta no valor de 640 euros, por não estar a usar máscara cirúrgica na zona da saída do túnel de acesso ao relvado, mais precisamente ao lado da cabine do quarto árbitro, logo após ter recebido ordem de expulsão.