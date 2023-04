Imprensa britânica afasta Rúben Amorim do Chelsea

O Chelsea continua à procura de um sucessor a Graham Potter no comando técnico da equipa (Frank Lampard assumiu o lugar apenas até ao final da temporada) e Rúben Amorim volta a ser um dos nomes que a imprensa britânica segue apontando como possível solução para os blues.

De acordo com o jornal 'Evening Standard', que esta segunda-feira faz um ponto de situação em torno da lista de candidatos que o clube londrino tem preparada, o nome do treinador do Sporting não deverá constar da lista final que será apresentada pela direção aos donos Todd Boehly and Behdad Eghbali.

Recorde-se que já no último sábado o jornal inglês 'The Guardian' tinha avançado que Rúben Amorim já tinha iniciado contactos com o Chelsea tendo em vista um acordo entre as duas partes para a próxima temporada, uma informação desmentida por Record em tempo oportuno.

"Quero ficar cá e cumprir contrato. Dou valor ao que tenho", esclareceu o técnico dos leões na antevisão ao jogo com o Gil Vicente, no dia 5 de abril, acrescentando que o clube que o quiser levar de Alvalade "terá de pagar a cláusula ao Sporting", que é de 30 milhões de euros para clubes portugueses e de 20 M€ para o estrangeiro.