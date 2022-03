Imprensa inglesa coloca Hugo Viana na rota do PSG para o cargo de diretor desportivo

O PSG está a planear uma reestruturação no futebol profissional e, nesse sentido, está à procura de um novo diretor desportivo. Segundo o jornal britânico 'The Telegraph', o favorito é Michael Edwards, que vai deixar o Liverpool no final da época, mas na lista está também Hugo Viana em conjunto com Andrea Berta (Atlético Madrid) e Giovanni Rossi (Sassuolo).O objetivo dos investidores do clube francês é alcançar o sucesso no futebol europeu, e já está à procura de um novo treinador para o lugar de Mauricio Pochettino, apesar de ter o título de campeão francês quase garantido. Michael Edwards, que já decidiu deixar o Liverpool no final da época, é apontado para liderar o projeto dado o trabalho que desenvolveu nos últimos anos no norte de Inglaterra. Já Hugo Viana é nomeado pelo sucesso alcançado no Sporting na última temporada.