Imprensa romena noticia proposta do Sporting por prodígio de 17 anos

O Sporting demonstrou interesse e já terá inclusivamente avançado com uma proposta por Enes Sali, extremo esquerdo de 17 anos do Farul, segundo informação avançada pelo jornal romeno 'Prosport'.De acordo com a referida fonte, os leões colocaram em cima da mesa uma oferta de um milhão de euros pelo jogador, que no entanto foi rejeitada por Gheorghe Hagi, dono... e treinador do Farul, atual 2.º classificado do campeonato daquele país - o antigo internacional romeno estará a exigir 3 milhões de euros. Além do Sporting, também o Besiktas está atento e também terá formalizado uma proposta, mas mais baixa, na ordem dos 500 mil euros.Na Roménia, Enes Sali é visto como um prodígio, tanto que é frequentemente comparado ao próprio Gheorghe Hagi, que entre outros atuou no Real Madrid e Barcelona. Sali nasceu em fevereiro de 2006, no Canadá, tem origens turcas e começou por representar as 'escolinhas' do Barcelona, mas os culés foram obrigados a dispensá-lo devido a problemas com a FIFA relacionados com o registo de menores. Hoje já é internacional com a Roménia, sendo até o mais jovem de sempre a representar o país: estreou-se a 14 de novembro de 2021, com 15 anos e 264 dias, frente ao Liechtenstein. É, também, o mais novo a marcar no campeonato local, com 15 anos e 202 dias. Esta época contabiliza um golo em 14 jogos.