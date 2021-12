Inácio e as duas avarias que o 'tiraram'... do Benfica: «Também não gostava de estar lá»

Tem 20 anos, passou metade da vida de leão ao peito, mas ainda chegou a fazer "uns treininhos" no Benfica. Gonçalo Inácio explicou no 'ADN de Leão', podcast com a versão mais recente lançada esta quinta-feira, o que correu mal para não ter ficado nos encarnados."Nunca joguei no Benfica, fiz só uns treininhos. Fui lá duas vezes, mas das duas, o carro avariou", revelou o defesa, questionado, de imediato, por Guilherme Gueirinhas, 'host' do programa, que o confrontou com uma possível mensagem do destino: "Não sei. Numa das vezes o senhor do reboque até nos mandou para o outro lado da Segunda Circular. Não desisti por causa do carro. Também não gostava de estar lá."Inácio assume-se como um miúdo tímido e só pede que não o chamem... para conferências de imprensa - no máximo flashes. "Isso não dá para mim. Aliás, se tiver de ir à flash, estou sempre a pensar nisso. Mas perguntam sempre a mesma coisa. Digo que foi um bom jogo, mais três pontos... Coisas assim!".Quando perde, evita pesquisar o nome nas redes sociais e apesar de considerar ter um pé direito 'top', só dá... "para fazer uns passes curtos". Aliás, se fosse o dominante, não calçava. "É um pé direito de terceira distrital - ou nem isso."