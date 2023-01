Ingleses confirmam que Bellerín está perto do Sporting por empréstimo

O portal 'The Athletic' noticia este domingo que Hector Bellerín está perto de rumar ao Sporting por empréstimo, até ao final da temporada. O lateral-direito poderá chegar a Alvalade, tal como Record adiantou , para render o compatriota Pedro Porro, de partida para os ingleses do Tottenham.Segundo a fonte britânica, Bellerín não foi a primeira escolha. Os leões tentaram Tariq Lamptey, do Brighton, mas os seagulls só se mostraram abertos a um negócio pelo jogador em definitivo.Bellerín, de 27 anos, assinou em 2022/23 por uma temporada pelo Barcelona, clube onde começou a formação, antes de rumar ao Arsenal em 2011, onde esteve 10 temporadas e onde chegou a ser capitão de equipa. Contudo, pelos culés soma apenas sete presenças oficiais esta época.De acordo com o que foi avançado pelo nosso jornal, o internacional espanhol, que termina contrato com o Barça em junho, vê com bons olhos a mudança para Alvalade no imediato.Quanto a Pedro Porro, o clube inglês vai pagar 48 milhões de euros pela contratação, como avançámos no sábado.