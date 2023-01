Ingleses apontam Lamptey como sucessor de Porro no Sporting

O Sporting está interessado em Tariq Lamptey, lateral-direito do Brighton, revelou o 'The Athletic'. Um cenário queconfirma, apesar de saber que a SAD leonina considera que a conclusão deste negócio não é fácil, tendo outros alvos em carteira - como de resto o nosso jornal já adiantou - para colmatar uma possível venda de Pedro Porro já em janeiro.O jogador ganês, de 22 anos, disputou 20 jogos (1 golo) esta temporada no 6.º classificado da Premier League mas raramente como titular, saltando quase sempre do banco.Recorde-se que o Sporting está atento ao mercado, até como forma de precaver uma eventual saída de Porro, que tem no Tottenham um forte interessado e a negociar com os leões.