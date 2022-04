Ingleses apontam Palhinha e Matheus Nunes ao Wolverhampton

O Wolverhampton poderá reforçar-se no Sporting se perder Rúben Neves e João Moutinho no final desta época. Os alvos do emblema inglês, segundo o 'The Athletic', serão João Palhinha e Matheus Nunes, dupla de médios que terá o aval do técnico Bruno Lage.A mesma publicação recorda que Moutinho está em final de contrato, enquanto Rúben Neves tem mercado na Premier League e poderá sair no próximo mercado de transferências, apesar de ter a renovação em cima da mesa.Tanto Palhinha como Matheus Nunes são candidatos a deixar Alvalade no final da época e, sabe, ambos estão referenciados pelo Wolverhampton, há já algum tempo. Palhinha, de resto, já foi associado ao Wolves em mais do que uma ocasião nas últimas épocas.