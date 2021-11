Com a saída de Solskjaer do Manchester United fica em aberto a vaga para um dos 'tronos' mais cobiçados do futebol mundial. Nas últimas horas, vários nomes têm sido apontados como hipóteses para suceder ao norueguês e o 'Telegraph' dá conta que Mauricio Pochettino, atual treinador do Paris Saint-Germain, é o preferido da direção dos red devils.





O jornal britânico adianta, contudo, que será muito difícil ao Man. United contratar o técnico argentino, tendo em conta que Pochettino chegou à capital francesa há menos de um ano e tem contrato com o clube onde atuam os portugueses Nuno Mendes e Danilo até junho de 2023.

Neste cenário, o 'Telegraph' garante que existem alternativas em cima da mesa e uma delas é Rúben Amorim, cujo trabalho desenvolvido no Sporting agrada à direção do United. O treinador leonino, a par de Julen Lopetegui, ex-treinador do FC Porto e atualmente no Sevilha, coloca-se como uma espécie de 'plano B' a Pochettino.



Refira-se que Rúben Amorim tem dito que não equaciona abandonar Alvalade esta época, mostrando-se até recetivo a uma renovação. O técnico tem contrato com o Sporting até 2024 e uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.