Ingleses apontam Rúben Amorim como possível sucessor de Bruno Lage no Wolverhampton

Rúben Amorim surge este domingo apontado como possível sucessor de Bruno Lage no comando técnico do Wolverhampton, clube que hoje anunciou a saída do técnico português devido à sequência de maus resultados da equipa desde o início de temporada da Premier League.

De acordo com o jornal britânico 'The Sun', o treinador do Sporting, de 37 anos, lidera uma lista de quatro possíveis candidatos a assumir o comando da equipa mais portuguesa do campeonato inglês, que conta com mais um nome português: Pedro Martins. O antigo treinador do Olympiacos também parte em vantagem, uma vez que os dois antigos técnicos que trouxeram sucesso aos Wolves também eram portugueses.

À margem destes dois nomes, surgem ainda como possíveis sucessores o espanhol Julen Lopetegui, antigo treinador do FC Porto que atualmente orienta o Sevilha, e o italiano Gennaro Gattuso, técnico do Valencia.