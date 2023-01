Ingleses avançam que Tottenham prepara raide por Pedro Porro e Marcus Edwards

O jornal inglês 'Daily Mail' avança esta quarta-feira que o Tottenham vai iniciar hoje conversações com o Sporting com vista à contratação de Pedro Porro e Marcus Edwards.É sabido que o Sporting não está disposto a deixar sair qualquer uma das suas estrelas, a não ser pelo valor da cláusula, mas Antonio Conte já avisou que precisa de reforços, para atacar os lugares de acesso à Champions, e o Tottenham espera convencer Frederico Varandas a entrar num acordo.O 'Daily Mail' recorda que Pedro Porro, de 23 anos, tem uma cláusula de 45 milhões de euros e que a de Edwards está nos 60 milhões. Só que no caso deste último os spurs têm 50 por cento do passe.Recorde-se que Rúben Amorim disse recentemente que lhe foi garantido que, a não ser que algum clube batesse o valor da cláusula.