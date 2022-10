Ingleses colocam Rúben Amorim na mira do Aston Villa

O portal 'The Athletic' avança esta sexta-feira que o nome de Rúben Amorim está na lista de candidatos a suceder Steven Gerrard no Aston Villa.O antigo futebolista inglês, de 42 anos, não resistiu à derrota de ontem com o Fulham de Marco Silva, tendo sido despedido da liderança dos villans.Escreve o portal que Rúben Amorim "é visto como um dos mais talentosos jovens treinadores da Europa", recordando o título ganho pelo Sporting, em 2020/21, bem como a vitória dos leões sobre o Tottnham, por 2-0, já esta época, na Liga dos Campeões.O treinador do Sporting foi confrontado com este interesse do Villa e garantiu, na conferência de imprensa de antevisão do jogo de amanhã, com o Casa Pia: "Não há nada a dizer sobre esse assunto."O Aston Villa olha também para Mauricio Pochettino, que está desempregado desde que deixou o PSG, mas quer um projeto mais ambioso, e para Thomas Tuchel, que deixou o Chelsea e também não está recetivo a voltar ao ativo no banco do Aston Villa. Thomas Frank, treinador do Brentford, é outra das hipóteses.