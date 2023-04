Ingleses dizem que Chelsea já iniciou conversas com Rúben Amorim

O 'The Guardian' adianta esta sexta-feira que o Chelsea terá mantido recentemente conversas com Rúben Amorim tendo em vista a possibilidade do técnico do Sporting assumir o comando da equipa na próxima temporada. De acordo com a informação avançada, o treinador do Sporting é um dos nomes que estão bem colocados na lista do clube londrino para suceder a Graham Potter, juntamente com Julian Nagelsmann e Luis Enrique.O 'The Guardian' explica que, por agora, Amorim não é o favorito da direção do clube, mas antes um dos nomes considerados em igual percentagem de importância juntamente com os dois citados. Por outro lado, o jornal inglês refere que o técnico leonino "terá de ser convencido que a mudança para o Chelsea seria o melhor para a sua carreira" e lembra ainda a avultada cláusula de rescisão que tem no seu contrato com o Sporting.Além do técnico dos leões, Julian Nagelsmann e Luis Enrique, os blues têm Mauricio Pochettino, Oliver Glasner (Eintracht Frankfurt) e Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) como outros possíveis nomes para suceder a Potter, despedido do cargo há cerca de duas semanas. Por agora, enquanto uma decisão definitiva não é tomada, é Frank Lampard quem comanda os destinos do Chelsea até final da temporada.