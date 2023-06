Ingleses dizem que Chelsea quer investir na SAD do Sporting

O jornal inglês 'The Mirror' adianta este domingo que o Chelsea estará interessado em adquirir uma parte minoritária na SAD do Sporting, num processo que estaria relacionado com a iminente transferência de Manuel Ugarte para os londrinos. Contudo, ao queapurou, apesar do interesse dos blues em entrar no capital leonino ser real, este processo em nada tem a ver com o negócio que levará o médio uruguaio para Stamford Bridge.Saiba mais sobre este tema na edição impressa dedesta segunda-feira e também no(notícia atualizada às 23h24)