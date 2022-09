Ingleses dizem que dono do Chelsea falou diretamente com Rúben Amorim

BREAKING : Todd Boehly has also spoken to Sporting Lisbon Head Coach Ruben Amorim as a possible replacement for Thomas Tuchel at Chelsea pic.twitter.com/iIKo3pRAEQ — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 8, 2022

Todd Boehly, dono do Chelsea, está à procura de possíveis substitutos para Thomas Tuchel - despedido esta quarta-feira dos blues - e, avança a 'Sky Sports', terá falado diretamente com Rúben Amorim.Segundo a mesma fonte, Boehly, que comprou o Chelsea em maio, está "muito impressionado" com o trabalho que o treinador português tem vindo a realizar no Sporting nos últimos anos, e vê nele um possível sucessor para o lugar de Tuchel.No entanto, os blues ainda não terão contactado o Sporting no sentido de conhecer a disponibilidade do clube em deixar sair o técnico, que chegou aos leões em março de 2020.Entretanto, a imprensa inglesa refere que o Chelsea já terá chegado a acordo com Graham Potter, técnico inglês do Brighton.