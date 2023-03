Ingleses dizem que jogadores do Sporting festejaram em bar de luxo em Londres: champanhe chega aos 40 mil euros

O jornal inglês 'Express' avança em Inglaterra que os jogadores do Sporting celebraram a, em Londres, num dos mais exclusivos bares da capital inglesa.Os leões derrotaram o líder da Premier League, nos penáltis, e garantiram a presença nos quartos de final da Liga Europa.Depois do jogo, a equipa terá ido festejar para o 'Reign', um luxuoso bar localizado em Piccadilly Circus, onde as garrafas de champanhe, segundo o mesmo jornal, chegam a custar 40 mil euros.A festa ter-se-á prolongado pela noite dentro e a saída terá sido autorizada por Rúben Amorim. O Sporting só volta a jogar no dia 2 de abril, em casa, com o Santa Clara.Na quarta-feira, conta ainda o 'Express', os jogadores do Milan também celebraram o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, diante do Tottenham, numa saída noturna. Estiveram no 'Cirque Le Soir', em Carnaby, antes de regressarem a Itália no dia seguinte.