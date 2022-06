Ingleses garantem que o Middlesbrough pode ficar com Sporar por um preço reduzido

Andraz Sporar poderá estar de regresso ao Middlesbrough. Quem o garante é o jornal 'The Northern Echo', que adianta que o avançado que pertence aos quadros do Sporting continua a interessar ao emblema que vai jogar o Championship em 2022/23.O dianteiro esloveno, de 28 anos, cumpriu uma temporada de empréstimo no Boro na época transata. Apontou oito golos em 37 partidas e poderia ter ficado em definitivo no emblema britânico caso a subida à Premier League fosse confirmada e a troco de 8,5 milhões de euros. Tal não se verificou mas o emblema de North Yorkshire manteve o interesse e pode avançar pelo internacional esloveno por um valor mais reduzido, segundo dá conta a mesma fonte.O clube de Alvalade terá oferecido o jogador a vários clubes ingleses, incluindo o Middlesbrough, por um valor a rondar os seis milhões de euros, mas nenhuma proposta surgiu oficialmente. Assim, o Boro tem esperanças de continuar a contar com Sporar por um valor inferior. Certo é que o técnico Chris Wilder gosta do jogador, que tem contrato até 2025, e gostaria de voltar a vê-lo no plantel, já que não conta para Rúben Amorim.Refira-se que o Sporting pagou um total de sete milhões de euros para o contratar em 2020 ao Slovan Bratislava. Pelos leões apontou 11 golos em 38 partidas.Tal como Record adiantou , os holandeses do Feyenoord já mostraram interesse em contar com os serviços do avançado.