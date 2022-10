Ingleses insistem em Amorim para o Aston Villa e falam em redução de cláusula

O Aston Villa continua a procurar treinador depois do despedimento de Steve Gerrard que foi vítima dos maus resultados neste arranque de temporada, tendo como último encontro a derrota por 3-0 diante do Fulham de Marco Silva. E em Inglaterra, o jornal 'The Telegraph' insiste no nome de Rúben Amorim como sucessor do antigo médio do Liverpool, que se sagrou campeão na Escócia, pelo Rangers.A referida fonte adiantou que a cláusula de rescisão será agora de 10 milhões de euros, ao contrário dos 30M€ firmados aquando da renovação de contrato , em março de 2021.Ora,sabe que a informação não corresponde à verdade, sendo que a cláusula de rescisão que 'blinda' Amorim ao Sporting se mantém a mesma: 30 milhões de euros.Além, tal como o nosso jornal já escreveu , Amorim não equaciona deixar o clube, com o qual tem contrato até 2024, a meio da presente temporada. Os resultados não têm sido os esperados mas o treinador português, de 37 anos, acredita que existe força para dar a volta ao momento mais conturbado, sendo certo, na sua cabeça, que ficará, pelo menos até maio.