Ingleses rendidos a Rúben Amorim, o "novo Mourinho" que "tem feito maravilhas" no Sporting

O Sporting recebe na terça-feira, em Alvalade, o Manchester City para o duelo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e, como é natural, a imprensa inglesa vem avançando com alguns artigos sobre o atual campeão nacional português, com o intuito de mostrar aos adeptos dos citizens as valências da equipa orientada por Rúben Amorim. Aliás, o treinador dos leões é mesmo uma das figuras que recebe mais elogios pelo trajeto da equipa portuguesa, tanto no campeonato como na Liga dos Campeões.

O portal 'The Sportsman' enaltece hoje o trabalho de Rúben Amorim desde que assumiu o comando técnico do Sporting, apelidando o ex-internacional A por Portugal de "novo Mourinho" e sublinhando as "maravilhas" que o mesmo tem feito pelo emblema de Alvalade.

Na mesma publicação, Rúben Amorim surge numa fotografia ao lado de José Mourinho, retirada em 2018, altura em que o atual treinador do Sporting ingressou num curso de Alta Performance no Futebol, juntamente com mais dois outros participantes, e do qual resultou um estágio sob a orientação do 'Special One'.



"O treinador de 37 anos tem feito maravilhas no Sporting Clube de Portugal - e na terça-feira o conceituado treinador lisboeta vai procurar orquestrar um golpe de mestre ao vencer o Manchester City na Liga dos Campeões. Foi apontado como o futuro treinador do Manchester United e igualmente apontado como o novo Mourinho", pode ler-se.