Insultos e pirotecnia valem quase 4 mil euros de multas ao Sporting

A receção do Sporting ao Famalicão, no último domingo, acabou em quase 4 mil euros em multas aos leões devido ao comportamento dos adeptos nas bancadas, revela esta quarta-feira o mapa de processos sumários do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol.Além das multas associadas ao jogo de suspensão de Porro (153 euros), que viu o quinto cartão amarelo na Liga, e à repreensão de Feddal (128 euros), que se envolveu em discussão com Pepê a acabar a primeira parte, num lance que viria a terminar em penálti para os minhotos, os verdes e brancos viram o CD aplicar uma punição expressiva, de 3.190 euros, consequência de pirotecnia."Fizeram deflagrar os seguintes artefactos pirotécnicos: um petardo, uma tocha incandescente e um pote de fumo ao minuto 6 da primeira parte, bem como um petardo e um 'flash light' ao minuto 18 da segunda parte", lê-se no documento, que também fala em cânticos ofensivos neste ponto.No seguinte, os insultos virados já para o clássico de sexta-feira também valeram multa (612 euros) e são relatados pelos delegados da seguinte forma: "Aos minuto 90 e 90+3, adeptos situados no topo sul, bancada A, sector 14, afetos ao clube visitado, Sporting Clube de Portugal SAD, claramente identificados através de cachecóis e vestes do clube que possuíam, proferiram, respetivamente, as seguintes palavras: "Em cada tripeiro, há um paneleiro" e "E o Porto é merda! Filhos da Puta", pode ler-se.Contas feitas, a SAD do Sporting acumula, só na jornada 21, 3.802 euros em penalizações, fora a duas seus futebolistas, suportadas pelos próprios.