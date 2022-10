Inter Milão confirma que o Sporting avançou com pedido de indemnização de 30M€ por João Mário

A assembleia-geral de acionistas do Inter Milão decorreu esta sexta-feira e da mesma acabou vertida a confirmação de que o Sporting avançou com um pedido de indemnização aos italianos, pelo ingresso de João Mário no Benfica no verão de 2021. O emblema interista garantiu que "não se considera responsável por qualquer violação contratual", depois de o internacional português, com um ano de contrato por cumprir, ter rescindido com o clube no verão de 2021 para assinar pelas águias."No dia 10 de agosto de 2022, o Inter Milão recebeu uma reclamação de indemnização de 30 milhões de euros apresentada pelo Sporting em relação à transferência de João Mário para o Benfica, por faltar ativar uma cláusula a favor do Sporting no caso de uma transferência para qualquer outro clube do campeonato português. A nossa sociedade, que não se considera responsável por qualquer violação contratual, está a examinar com os seus advogados a contestação e a ação em defesa dos seus interesses", pode ler-se na nota divulgada pela 'Gazzetta dello Sport'.Aquando da oficialização da transferência, em 2016, Sporting e Inter Milão acertaram um pagamento adicional caso o médio formado em Alvalade rumasse a um clube português depois de deixar os nerazzurri. Essa é a convicção reiterada em agosto, no Relatório e Contas da SAD do Sporting."Em 27 de Agosto de 2016, foi celebrado acordo de cedência definitiva dos direitos de inscrição desportiva do jogador João Mário Eduardo da Sporting SAD para o clube italiano FC Internazionale, no âmbito do qual as partes acordaram, entre o mais, reconhecer à Sporting SAD o direito de preferência numa futura transferência do jogador para um clube português, bem como estabelecer um preço adicional para a hipótese de o jogador vir a transferir-se para um clube português. Em 12 de Julho de 2021, o FC Internazionale anunciou ter chegado a acordo com o jogador João Mário para a revogação do seu contrato de trabalho por mútuo acordo. Na manhã seguinte, a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD anunciou a celebração de contrato de trabalho desportivo com o jogador João Mário. É convicção da Sporting SAD que quer o FC Internazionale, quer o jogador João Mário procuraram eximir-se ao que contrataram em 2016, pelo que não deixará de responsabilizar os intervenientes pelo incumprimento das obrigações assumidas. Em conformidade, a Sporting SAD intentou acção junto do Football Tribunal da FIFA contra o FC Internazionale, e junto dos Tribunais do Trabalho portugueses contra o jogador João Mário, peticionando indemnizações pelos danoscausados. Ambos os processos encontram-se a aguardar resposta da contraparte", sustentaram os leões.Em julho último, uma ação do Sporting deu entrada no Tribunal do Trabalho exigindo a João Mário o pagamento de 30 milhões de euros.