Inter responde ao Sporting a propósito de João Mário: «Declarações inaceitáveis e gravíssimas»

O Inter Milão considerou "inaceitáveis, extremamente graves e falsas" as declarações do Sporting, que sublinhou que foi "usado um expediente para que o Inter e João Mário se procurassem eximir ao que contrataram" com a SAD leonina em 2016. Está em causa, concretamente, a cláusula antirrival que foi acordada entre italianos e verde e brancos na altura da venda do internacional português para Milão.





"Esse expediente só ilustra que todas as partes sabiam as obrigações que assumiram em 2016 e a que, volvidos 5 anos, pretendem furtar-se", acusou o Sporting, prometendo seguir para tribunal. Em resposta, o Inter garante ainda que "irá proteger a sua imagem e reputação nos locais apropriados."Recorde-se que João Mário assinou hoje pelo Benfica até 2026, depois de ontem ter rescindido o contrato que o ligava ao Inter."O Inter tomou conhecimento do comunicado feito pelo Sporting. As declarações são inaceitáveis, extremamente graves e - mais importante - sem qualquer fundo de verdade. O clube irá proteger a sua imagem e reputação nos locais apropriados."