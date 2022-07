Internacionais de regresso aos treinos do Sporting na estreia de Franco Israel

Depois de um dia de folga, o Sporting voltou esta quarta-feira aos treinos na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, já com os jogadores internacionais ao serviço.Franco Israel, que foi ontem oficializado como reforço do clube, fez o primeiro treino com a camisola dos leões, numa sessão de trabalho que contou ainda com "vários jogadores da formação", como se pode ler no site dos verde e brancos.Jeremiah St. Juste, em tratamento a uma entorse traumática no tornozelo direito, foi o único ausente.Para amanhã, está agendado novo treino na Academia, às 10 horas.