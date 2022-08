'Invasão' do Directivo: Sporting propõe novos lugares

A mudança da claque Directivo Ultras XXI para o topo Norte de Alvalade – foi a única de quatro que não assinou o novo protocolo com a SAD – está a criar alguns atritos nas sectores A-15 e A-17: apesar dos membros do referido grupo organizado terem comprado lugares anuais para as zonas citadas, estão a ocupar outros lugares, indevidos, o que levou o Sporting a propor a mudança dos verdadeiros detentores para outras zonas do recinto. Nem todos aceitam.